Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

IHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:27
Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Edinilen bilgilere göre Hatay'ın Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi’nde orman yangını çıktı.

Ormanın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangına; 1 hava aracı, 9 arasöz, 2 su tankeri ve ile müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.


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