Hatay'da bir araçta 50 sahte pasaport ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, aracında 50 sahte pasaport ve 50 pasaport laminesi (şeffaf film/bant) ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

AA
17 Mayıs 2022 Salı, 15:39
Hatay'da bir araçta 50 sahte pasaport ele geçirildi
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında takibe aldıkları otomobili Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada sahte oldukları belirlenen 50 pasaport ve 50 pasaport laminesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.A. emniyete götürüldü.



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