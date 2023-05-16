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Hatay'da bir enkazın su dolu bodrum katında erkek cesedi bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, depremde yıkılan bir binanın suyla kaplı bodrum bölümünde erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 13:30
Hatay'da bir enkazın su dolu bodrum katında erkek cesedi bulundu
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Edinilen bilgilere göre, 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan, Çay Mahallesi Beş Temmuz Caddesi üzerindeki Pera Palas isimli binanın kaldırılan enkazında sabah saatlerinde bir erkek cesedi olduğu ihbarı yapıldı.

CESET İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye ambulans polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkazın bodrum kısmında biriken suyun yüzeyindeki ceset, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından ceset hastane morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada cesedin iki gün önce Esentepe Mahallesindeki evinden yarım saatliğine çıkan ve bir daha geri dönmeyen 70 yaşındaki Mustafa Çavdar’a ait olduğu tespit edildi.

Mustafa Çavdar’ın depremde yıkılan binanın enkazında gezinirken üzeri strafor kaplı suyun içine düştüğü ve hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


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