Hatay'da çaldığı bilgisayarı İstanbul'a getirdi: Yağmacının 'pes' dedirten savunması

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 22:55

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 22:55

İddiaya göre, deprem bölgesinden tahliye edilen uçaklarla Adana'dan İstanbul Havalimanına bugün gelen Mehmet Kadir U. üzerinde 112 Acil ibareli yelek bulunmasından dolayı şüphe çekti. Yapılan kontrollerde şüphelinin yanında bulunan valizde üzerinde CE-KA petrol etiketli bilgisayar kasası, 1 adet bilgisayar monitörü ve sağlık malzemeleri bulundu.

GÖÇÜK ALTINDA BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Mehmet Kadir U. ifadesinde valizlerin kendisine ait olduğunu ve bilgisayarı göçük altından bulduğunu, diğer malzemeleri de deprem bölgesine tekrar gideceği için yanında getirdiğini söyledi.

PETROL İSTASYONU SAHİBİ İSE İŞ YERİNİN YAĞMALANDIĞINI SÖYLEDİ

Bunun üzerine polis memurlarının irtibat kurdukları söz konusu petrol istasyonu yetkilisi M.O., kendi petrol istasyonunun vatandaşlar tarafından yağmalandığını, söz konusu bilgisayarın petrol istasyonuna ait olduğunu, petrol istasyonunda yıkık ve göçük olmadığını belirtti.

"YAĞMALANMASIN DİYE YANIMA ALDIM"

Bunun üzerine şüpheli Mehmet Kadir U., Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli ifadesinde, 9 Şubat'ta Mersin'den Hatay'a trenle gittiğini, sağlık lisesi mezunu olduğunu, gönüllü olarak yardımcı olmaya gittiğini, söz konusu acil yeleğini bir sağlık görevlisinin verdiğini ve yardım süresince giydiği iddia etti. Bilgisayar kasası ve monitörünü Antakya sahra hastanesinin arka kısmında bulunan ve yağmalanan petrol istasyonundan aldığını belirten şüpheli, "Yağmalanmaması için yanıma aldım. Kırılmasın diye battaniyeye sardım. Burada istasyon firmasına teslim edecektim. Isıtıcıyı ise deprem bölgesinde ısınmak için tekrar yanımda geri götürecektim. Diğer medikal malzemeleri de zor bulunan ilaçlar olduğu için yanıma aldım. 4 adet sahte çeyrek altınlar ise yanımdaydı yeğenime götürecektim. Valiz bana aittir. Başkasına ait etiket yanlışlıkla yapıştırılmış olabilir. Diğer valizi ise Adana'da bir AFAD görevlisi eşyam fazla olduğu için verdi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Çalmak istesem Mersin'e ikametime götürebilirdim" dedi.

Tutuklanması talebiyle Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mehmet Kadir U. "Kesinlikle bu eşyaları İstanbul'da herhangi birine satmayacaktım. Biraz dinlendikten sonra Hatay'a dönecektim. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı istiyorum" dedi.

Mahkeme, "Doğal bir afetin meydana getirdiği korkudan ve kargaşadan yararlanarak hırsızlık" suçundan Mehmet Kadir U.'nun tutuklanmasına karar verdi.