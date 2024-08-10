Hatay’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile valiliğin ‘rezerv alan’ları birbiriyle uyuşmuyor

Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Hatay’da yurttaşlar “rezerv alan” tehdidine karşı mücadele ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın olur kararıyla Hatay’ın Antakya ve Defne ilçesine bağlı mahalleler rezerv yapı alanı olarak ilan edildi. Defne ilçesine bağlı Çekmece ve Gültepe mahalleleri de rezerv alan ilan edilen bölgeler arasında yer alıyor. Bakanlığın aralık ayında yaptığı duyuruda, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında, Antakya ve Defne ilçesine bağlı 207.35 hektar büyüklüğe sahip alan “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlendi. Hatay’da bu alanlarda ortalama 50 bin yurttaşın yaşadığı ifade ediliyor.

MAHKEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu durum yargıya taşınsa da konuyla ilgili belirsizlik sürüyor. Bakanlığın ve Hatay Valiliği’nin yayımladığı rezerv alan haritalarının birbiriyle uymayışı da tartışılan konular arasında yer aldı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Hatay Barosu avukatlarından Ecevit Alkan, “Valiliğin yayımladığı bir ilan var. Haritaların tamamını yayımlamamışlar. Rezerv alanları parça parça duyuruyorlar. Bunu mahkemeye gelen ilk cevapta gördük. Bakanlığın yolladığı haritayla valiliğin haritası arasında çok büyük bir fark var. Bu durum süreci özetleyen nitelikte. Valilik ve bakanlık arasında irtibat olmadığı görülüyor. İki devlet kurumunun yayımladığı haritalar bile birbiriyle uyuşmazken bu duruma yurttaşları ikna edebilmek mümkün değil. Birçok yurttaş bu nedenden dolayı mağdur olabilir” ifadelerini kullandı.

