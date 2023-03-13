Hatay’da çocuklar için konteyner kütüphane

Depremin yaraları gönüllüler tarafından sarılmaya çalışılıyor. Hatay Defne’de gönüllülerin desteğiyle çocuklar için konteyner kütüphane kuruldu.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00
Hatay’da çocuklar için konteyner kütüphane
Abone Ol google-news

Kütüphanenin kurulma aşamasına öncülük eden depremzede avukat Mehmet Ali Gümüş, kütüphane fikrinin nasıl ortaya çıktığını Cumhuriyet’e anlattı.

Gümüş, “Kendi yeğenlerimin ihtiyacı üzerinden ‘Acaba çocuklar için ders çalışabilecekleri bir alan yaratabilir miyiz?’ diye düşünürken aklıma konteyner fikri geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapmamın ardından yurtdışında yaşayan ve aslen Hataylı olan Beyza Büyüker bize yardımcı olabileceğini söyledi ve konteyner gönderdi” ifadelerini kullandı. 

"TEST KİTABI İSTİYORLAR"

Gençlerin test kitabı talebinde bulunduklarını belirten Gümüş, kütüphanenin gönüllülerden gelen kitap destekleriyle kurulmaya başlandığını belirtti. 

Kütüphanenin adresi: Samandağ Yolu üzeri- Tavla Mahallesi -Defne/Hatay 


deprem depremzede Kitap kütüphane

İlgili Haberler

En güzel klişe: Kitap kokusu

En güzel klişe: Kitap kokusu
TÜYAP Kitap Fuarı, Fuar İzmir’de kapılarını açtı

TÜYAP Kitap Fuarı, Fuar İzmir’de kapılarını açtı
Haftanın güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

Haftanın güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

En Çok Okunan Haberler