Hatay’da çocuklar için konteyner kütüphane
Depremin yaraları gönüllüler tarafından sarılmaya çalışılıyor. Hatay Defne’de gönüllülerin desteğiyle çocuklar için konteyner kütüphane kuruldu.
Kütüphanenin kurulma aşamasına öncülük eden depremzede avukat Mehmet Ali Gümüş, kütüphane fikrinin nasıl ortaya çıktığını Cumhuriyet’e anlattı.
Gümüş, “Kendi yeğenlerimin ihtiyacı üzerinden ‘Acaba çocuklar için ders çalışabilecekleri bir alan yaratabilir miyiz?’ diye düşünürken aklıma konteyner fikri geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapmamın ardından yurtdışında yaşayan ve aslen Hataylı olan Beyza Büyüker bize yardımcı olabileceğini söyledi ve konteyner gönderdi” ifadelerini kullandı.
"TEST KİTABI İSTİYORLAR"
Gençlerin test kitabı talebinde bulunduklarını belirten Gümüş, kütüphanenin gönüllülerden gelen kitap destekleriyle kurulmaya başlandığını belirtti.
Kütüphanenin adresi: Samandağ Yolu üzeri- Tavla Mahallesi -Defne/Hatay
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