Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten deprem bölgesine ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, başkanvekili Erden Timur ile birlikte Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen kentleri ziyaret etti.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:31
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten deprem bölgesine ziyaret
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’a gitti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bölgede depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelen Başkan Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekili Erden Timur, Kahramanmaraş ve Hatay’da yardımların toplandığı depolarımızın yanı sıra ultrAslan tarafından kurulan Maraş Yardım Deposunu ziyaret etti. Kulübümüz tarafından kurulacak konteyner kentlerin detayları hakkında Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.

Kahramanmaraş Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu, Hatay’da gerçekleştirilen ziyarette Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de yer aldığı belirtildi.


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