Hatay'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:12

Güncelleme: 14.04.2023 - 10:22

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken, felaketin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.

Son olarak Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki dönercinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde işyerindeki eşyaların depremin etkisiyle düştüğü, camların da tuz buz olduğu görüldü.

Ardından deprem korkusuyla kendilerini dışarıya atan yurttaşlar, sığınacak yer aradı.

'O GECE BİZİM İÇİN KABUSTU'

İş yeri sahibi Taner Kurnaz (24), görüntüleri her izlediğinde o geceyi tekrar yaşadığını belirtti.

Depreme uykuda yakalandıkları için ilk anlarda çok korktuklarını dile getiren Kurnaz, "Kendimizi dışarıya atıp dükkana sığındık. İnsanların çoğu da buraya geldi. Yüzlerce insan bizim dükkanın önüne durdu. Çok şiddetli yağmur vardı. O gece bizim için kabustu. Bazı eşyalarımız zarar gördü. Camlar kırıldı. İnsanlar şortla, terlikle sokaktalardı. Herkese kapımızı açtık. Hala iş yerinde yatıp kalkıyoruz. Hayata tutunmak zorundayız" dedi.