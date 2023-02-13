Hatay'da depremde evden çıkmayı başaran aile yaşadıklarını anlattı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:33

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 11:33

Hatay'ın Güntepe Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Parlakgün (50) eşi Kevser (47) kızı Yaşam ve oğlu Uğur ile depreme 2 katlı evlerinde yakalandı.

Sarsıntıyla uyanan ve yıkılmadan önce evlerinden çıkmayı başaran aile üyeleri, daha sonra enkazda kalan komşularının kurtarılması için başlatılan çalışmalara destek verdi.

Hatay'da yeniden hayat kurmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade eden Parlakgün ailesi, güvende olmalarını istedikleri çocukları Yaşam ve Uğur'u, kente destek amaçlı gelen gazetecilere ait araçla Zonguldak'a gönderdi.

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

Baba Parlakgün, deprem günü felaketi yaşadıklarını ve her şeylerini yitirdiklerini söyledi.

Canlarını kurtardıklarına sevindiğini belirten Parlakgün, "Taş üstünde taş kalmadı, ne ev kaldı ne eşya kaldı. Çocuklar iyi, şükürler olsun. Her hale şükürler olsun. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor" dedi.

Parlakgün, çocuklarının emniyetli yerde kalmalarının kendileri için yeterli olduğunu dile getirerek, "Biz burada evlerimizi, işlerimizi tekrar kurmaya çalışacağız. Çocuklarımızın burada olması ve onların sorumluluğunu almak elimizi, ayağımızı bağlıyor" diye konuştu.

"TÜM HAYALLER YIKILDI"

Anne Kevser Parlakgün de çocuklarının güvende olmasının önemli olduğuna değinerek, "Hayatı yeniden kurmak istiyoruz. Bütün insanlar için üzülüyorum, hele ki gençler için. Gelecekle ilgili tüm hayaller yıkıldı. Artık kısa sürede toparlanılabilir mi, bilmiyorum. Herkes çocukları için ayakta duruyor" şeklinde konuştu.