Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için kilisede ayin

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için Aziz George Kilisesi'nde anma ayini düzenlendi.

Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için kilisede ayin
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:26

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz George Kilisesi'nde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için ayin düzenlendi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişi hayatını kaybettiği Hatay’da, felaketin 2’nci yıl dönümü dolayısıyla İskenderun Aziz George Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının da asılı olduğu kilisede ayine katılan Hristiyan cemaati, acılarını paylaştı. Cemaat, bir daha böyle acıların yaşanmaması ve yaraların bir an önce sarılması temennisiyle dua etti. 


Etiketler: #6 Şubat depremleri #hatay

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