Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, özel bir okul inşaatında işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerlerde yangın çıktı. İşçilerin mesaiye başlamış olması facianın önüne geçti.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde, yapımı süren özel bir okul inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İşçilerin mesai saatinde olması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere hızla müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.Yangının neden çıktığını belirlemek için inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde detaylı inceleme yaparak yangının çıkış sebebini tespit etmeye çalışıyor.
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