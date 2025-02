Hataylı depremzede isyan etti: 'Makyajlı güzel yollar yapıldı, biz çamur içinde yaşıyoruz'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:49

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:30

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, en fazla yıkımın yaşandığı Hatay'da hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılmak isteyen Hataylıların anma noktasına yürümesi, polis barikatlarıyla uzun süre engellendi.

Yürümelerine izin verilmeyen binlerce kişinin önündeki engel, resmi anma programı bittikten sonra saat 05.00 sıralarında kaldırıldı.

"DAHA YIKILAN BİNALAR VAR, ENKAZI KALKMADI"

Barikatlar nedeniyle anmaya katılamayan bir yurttaş, açıklamalarda bulundu.

Anmaya katılan yurttaş, "Sanki her an depremi yaşıyor gibiyiz. Şehrimizin hakkında görüntüleri görüyorsunuz, görünüyor zaten. Her taraf çamur, enkaz. Daha yıkılan binalar var enkazı kalkmadı. Daha kayıplarımız bulunmadı. Daha millet çadırda yaşıyor, konteynerde yaşıyor. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Diyorlar ki bize ‘Kızılay’ı görmedik diyorlar.’ Evet görmedik.”

3 gün boyunca yakınlarının enkaz altında kaldığını belirten bir başka yurttaş da "Ancak dördüncü gün ulaştık biz enkazlarımıza. 8 kişi kaybettik. 4 yeğenimi, 2 abimi, 2 de yeğenimi kaybettim. Çok mağduruz" dedi.

"IŞIKLANDIRMA, ASFALT DÜN YAPILDI DAHA. CUMHURBAŞKANIMIZ GELECEK DİYE"

Kentte uzun süredir çukurlarla dolu ve kullanılamaz halde olan yolların bir gün içerisinde anmaya katılacak protokol için tamamen asfaltlanmasına tepki gösteren bir başka yurttaş da “Işıklandırma, asfalt dün yapıldı daha. Cumhurbaşkanımız gelecek diye” dedi.

"İNSAN ÖLDÜĞÜNE Mİ YANSIN, KALDIĞINA MI YANSIN? "

25 yıldır yurt dışında yaşadıktan sonra Hatay’a dönen, ancak deprem sonrası İzmir’e yerleşen bir başka yurttaş da şunları söyledi:

“Benim annemin üstünde 8 daire gözüküyor da bir tane daire çıkıyor. O sekiz çocuğun hali ne olacak? Hiçbir yardım almadık ne yapacağız? Genelde Hatay’ın coğrafyası bu. Başvuruyoruz ret geliyor. Ben bu yaşta sonra bu ekonomide bu zamanda nereye gidebilirim? Ne yapabilirim? Sosyal güvencem yok. Yurt dışında 25 yıl kalmışım devletime para kazandırmışım elde var sıfır. Başımı sokacak yerim yok, gidecek yerim yok. Kendi memleketime yabancıyım, kendi doğduğum, büyüdüğüm şehirde yabancıyım. Ben gideceğim yarın kendi canımı anmak için ama oturacak bir sandalyem bile yok. Ama kimse çare üretmiyor. İnsan öldüğüne mi yansın, kaldığına mı yansın? Yani biz yaşayan bir ölüyüz."

"BİZİM ÖMRÜMÜZ, ŞEHRİMİZ, HAYATIMIZ, UMUTLARIMIZ YOK OLDU"

Polis barikatları nedeniyle anma alanına alınmadığını ifade eden yurttaş da şu sözlerle duruma tepki gösterdi:

“Ben anma alanına alınmadım. Var mı böyle bir şey? Bizim ömrümüz, şehrimiz, hayatımız, umutlarımız yok oldu. Sevgili dünya yapabileceğiniz başka bir şey var mı? Ben bugün anma alanına alınmadım. Ben 35 yıldır bu ülkeye vergi ödeyen bir insanım. Ben bu alana alınmadım. Sevgili dostlar, güzel insanlar bugün anma yapıldı, makyajlı güzel yollar yapıldı ya biz çamur içinde yaşıyoruz. Bir her gün toz, pislik içinde yaşıyoruz. Bizim sağlığımızı düşünen bir ülke yok. Ben bu ülkeye vergi ödemişim; sağlığımı da geleceğimi de düşünmek zorunda. Ben bu anma alanına alınmadım. Herhalde teröristim. Çok doluyum. Ben 2 saattir eski işletmemin önünde ağlıyorum. Burası bu kadarmış, bu ülkenin istikrarı buymuş. Anma alanına alınmadım, yollar kapalıydı. Acımızı bile sağlıklı bir şekilde yaşayamıyoruz.”