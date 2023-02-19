Hatay’da depremde mezarlar da hasar gördü
Hatay'da Antakya Asri Mezarlığı'ndaki mezarlar da depremde hasar gördü.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay’ın Antakya ilçesinde birçok yapı yıkılırken, mezarlıklarda da hasar oluştu.
Antakya Asri Mezarlığı’ndaki çok sayıda mezar ve mezar taşı kırıldı.
Bazı mezarlarda çökme meydana gelirken, bazı mezarların mermer bölümleri ve mezar taşları kırıldı.
Öte yandan 1939 yılında Türkiye sınırlarına dahil olan Hatay’da 1936 yılında Fransız askerleriyle Türk gençleri arasında çıkan çatışmada vefat eden Bekir Tankut ve Mustafa Sevgi adlı şehitlerin anısına inşa edilen şehitlik de depremde hasar gördü.
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