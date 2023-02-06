Hatay'da depremin ardından doğalgaz boru hattı patladı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 08:45

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:50

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyü muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti.

GAZ AKIŞI DURDURULDU

Yangının ardından BOTAŞ'tan açıklama geldi. Açıklamada "Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur" denildi.