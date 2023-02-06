Hatay'da depremin ardından doğalgaz boru hattı patladı

Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen depremle birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğalgaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı.

İHA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 08:45
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyü muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti. 

GAZ AKIŞI DURDURULDU

Yangının ardından BOTAŞ'tan açıklama geldi. Açıklamada "Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur" denildi. 

 

 


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