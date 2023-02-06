Kahramanmaraş merkezli deprem: Adıyaman'da yıkım büyük...

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 08:25

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:43

Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7.4 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman'da yıkımın boyutu ilk bilgilere göre hayli büyük.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilk genelinde en az 28 kişinin hayatını kaybettiğini 100 civarında binanın da yıkıldığını bildirdi.

NTV’ye konuşan Çuhadar, "Ulaşımda bir sıkıntı yaşamıyoruz, doğalgazı biz önlem olarak kestirdik. Elektrikte sıkıntı yok. Ölü sayısı 28 kişi. En az 100 civarında binanın yıkıldığını tespit ettik. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI DA YIKILDI

Adıyaman'da yıkılan binalar arasında kent merkezindeki belediye başkanlığı binası da bulunuyor. Yıkımın ardından başkanlık binasının ajanslara yansıyan fotoğrafında enkaz haline geldiği görüldü. Yıkım sonucu bir can kaybı ya da yaralının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

FUAT OKTAY SON DURUMU AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ildeki son durumla ilgili basın açıklaması yaptı. Oktay, Adıyaman'da şimdiye kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 yaralının bulunduğunu belirtti.

Yaklaşık 100 binanın yıkıldığını açıklayan Oktay, "Gölbaşı'nda hastanemizde ağır hasar var. Hastalarımız taburcu edildi" diye konuştu.