Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te görüşülüyor Fuat Oktay can kaybı sayısını açıkladı: 14 bin 351

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 14:24

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:51

TBMM Genel Kurulu'nda, 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere görüşülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'te yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısının 14 bin 351'e yükseldiği açıkladı. Yaralı sayısı ise 63 bin 794 oldu.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

Oktay, "Bu büyük afetin yaralarının sarılması için Meclis'imizin OHAL ilanına destek vererek milletimizin, devletimizin yanında olacağına inancımız tamdır" dedi.