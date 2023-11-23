Hatay’da depremzedelerin kurduğu 5 çadır yangında kül oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedelerin bir arsa üzerinde kurdukları çadırlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 çadır kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

DHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 09:03
Hatay’da depremzedelerin kurduğu 5 çadır yangında kül oldu
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Hatay Samandağ'a bağlı Yeni Mahalle’deki Ahmet Rasim Sokakta kurulan çadırlarda yangın çıktı. İddiaya göre, Necmettin Celeb ve Ahmet Celeb kardeşlerin arsalarına kurduğu çadırlardan bir anda alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla yükselen alevler toplamda 5 çadıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı. Kül olan çadırdaki depremzedelerin eşyaları ise kullanılamaz hale geldi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, bölgeye giderek çadırları yanan depremzedelerle görüştü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

 


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