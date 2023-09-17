Hatay'da eğitim krizi

Yayınlanma: 17.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 03:00

Bölgedeki birçok eğitim sorununa dikkat çekilen raporda, öğretmenlerin barınma koşullarındaki olumsuzluklar da yer aldı.

Raporun konuyla ilgili kısmında, “Öğretmenlerin konteynerlere yerleştirilmesi için daha önce 4 kez form doldurdular ancak buna karşın birçok öğretmen konteynerlere yerleştirilmedi. Orhanlı’daki NATO çadır kentinde barınan öğretmenler ise birçok sorunla karşı karşıya. Eğitimciler koğuş sistemine göre barınıyor. Ailece geldiklerinde dahi kadınlar ve çocuklar ayrı yerde erkekler ise ayrı bir yerde kalıyor. Kampı andıran bu yerlerde yemek ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için dahi metrelerce kuyruklar oluşturuluyor” ifadeleri yer aldı.

‘TADİLAT ALTINDA EĞİTİM’

Raporda okul binalarındaki yapısal sorunlara da dikkat çekildi. Su ve hijyen sorununun eğitim hala başlıca sorunlar arasında yer aldığını ve bu durumun okullarda da yaşandığına vurgu yapılan raporda, “Depremlerde okulların birçoğu kullanılamaz hale geldi. Kullanılabilecek düzeyde okullar ise farklı kamu kurumlarına dönüştürülmüştü. Ancak okulların açılmasına karşın bu kurumlar yeniden okula dönüştürülmedi. Okulların açılacağı aylar öncesinden belli olmasına karşın birçok yerde sağlıklı bir eğitim görülebilecek düzeye erişilebilmiş değil. Okulların çoğunda tadilat devam ediyor. Depremden Hatay’daki okulların yüzde 17'sinin kullanılamaz hale geldiği söylenmişti. Ancak kalanların durumuna ilişkin bir açıklama yapılmamıştı. Bugün görüyoruz ki bu oran açıklanan sayının çok üzerinde” denildi.

‘OKULLAR BOŞALTILMADI’

Antakya’da bulunan yaklaşık 60 tane konteyner kentin yalnızca 18’nde konteyner okulun hazır durumda olduğuna vurgu yapılan raporda, “Defne’de sağlam olan 3 tane okul var. Bu okullar valilik ve emniyet binası olarak kullanılıyor. Antakya’da ise sağlam olan okullar milli eğitim müdürlükleri ve kaymakamlık gibi kamu binalarına dönüştürüldü. Eğitim yapılması gereken okulların devlet dairesine dönüştürülmesinden dolayı öğrenciler zor durumda kalıyor” ifadeleri yer aldı.

‘OKUL TERKİ RİSKİ VAR’

Raporda ayrıca öğretmen ve öğrenciler ulaşım ve servis sorunu yaşadığına da vurgu yapıldı. Öğrencilerin nakil işlemlerimde de birçok sorun yaşandığına dikkat çekilen raporda, “Bu sorun çözülmez ise okul terki sayısında artış yaşanacaktır” denildi.

‘ÇOCUKLAR HARÇLIKSIZ’

Raporda öğrencilerin yaşadığı gıda sorunu yaşadığına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Kantinlerde bir şişe su 5-8 TL. Depremzede yurttaşlar ekonomik olarak zor durumda ve çocuklarına harçlık veremiyor. Çocukların çoğu okula harçlık almadan gidiyor. Bir tost ve bir meyve suyu öğrenciler açısından lüks sayılacak düzeye geldi. Öğrencilere en az 1 öğün yemek ve içecek sağlanmalıdır.”