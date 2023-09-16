'Hafızlık' istisna tutuldu: Milli Eğitim Bakanlığı gericilerin istediği açık lise ayrıcalığını tanıdı!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açık liselere ilişkin yeni düzenlemesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. MEB, örgün eğitimden açık liselere geçişleri engellemek için “geçişte sınırlandırmaya” başvurdu. Ancak MEB’in kararı “gerici” kesim tarafından eleştirildi.

Yeni Akit gazetesi söz konusu düzenlemeyi 11 Eylül’de “Açık lise kısıtlanamaz” manşetiyle gündeme getirirken düzenlemenin din eğitimine darbe vuracağını ileri sürdü. Ancak MEB Hayat Boyu Öğrenme Daire Başkanı Cengiz Mete, uzun süre hafızlık eğitimi alan öğrencilerin açık liselere kayıt olabileceğini duyurdu.

(Özgür Bozdoğan)

‘KAMUSAL FAYDA YOK’

Eğitimci Özgür Bozdoğan, kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bozdoğan, açık lisede okuma durumunun belirli sosyolojik nedenlere dayandığını belirterek “Açık lisede yoksulluktan dolayı ev ekonomisine destek sağlamak zorunda kalan çocuklar, üniversite sınavı baskısından dolayı örgün eğitim yerine bu liseleri tercih eden öğrenciler ve örgün eğitime gitmekte zorluk çeken kız çocukları ile mevsimlik tarım işçileri çocukları okuyordu. Yani üç tane dezavantajlı kesim vardı. Ancak bakanlık bu sorunları çözmek yerine, sonucu ortadan kaldırdı” dedi.

Bozdoğan, bu durumun kamusal bir fayda getirmeyeceğini belirterek “Bakanlık bu doğrultuda hafızlık eğitimi alan çocuklar ile tarikat ve cemaatlerin taleplerini karşılarken söz konusu dezavantajlı kesimi görmezden geliyor. Bakan kendisinden beklendiği gibi gerici çevrenin taleplerine boyun eğdi. Planlanan da buydu. Bu karar kamusal bir fayda olarak değerlendirilemez” ifadelerini kullandı.