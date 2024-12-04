Hatay'da 'elektrik kontağı' yangın çıkardı: Karı-koca hastanelik oldu!

Hatay'ın Erzin ilçesinde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen karı- koca ise hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 'elektrik kontağı' yangın çıkardı: Karı-koca hastanelik oldu!
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DHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 06:51

İlçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Giritli Sokak'taki Ziya- Emine Ulutaş çiftine ait tek katlı müstakil evde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.

Mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören komşuları, uyandırdıkları Ziya ve eşi Emine Ulutaş’ı evden çıkarıp, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇİFTİN DURUMU İYİ

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumandan etkilenen karı, koca ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ulutaş çiftinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince evde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

 


Etiketler: #hatay #Yangın

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