Hatay’da enkaz altında kalan DHA muhabiri İzzet Nazlı ve ailesi hayatını kaybetti
Depremin etkili olduğu Hatay’da enkaz altında kalan Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Muhabiri İzzet Nazlı, eşi Seda Nazlı ile çocukları Esila ve Ahmet Eren Nazlı hayatını kaybetti.
Hatay’ın en eski yerleşim yerlerinden olan merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak’taki 5 katlı Genç Apartmanı’nın 2’inci katındaki dairede oturan DHA muhabiri İzzet Nazlı, eşi Seda Nazlı ile çocukları Esila ve Ahmet Eren Nazlı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan binalarında enkaz altında kaldı.
35 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI
Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler tarafından depremin ikinci günü yapılan çalışmalar sonucunda depremin üzerinden 35 saat geçtikten sonra İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila’nın cansız bedenlerine ulaşıldı.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila’nın cenazeleri yarın Hatay’da toprağa verilecek.
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