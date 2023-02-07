Haluk Levent acı haberi paylaştı... Kuzeni enkaz altında yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda yurttaş hayatını kaybetti. Sanatçı ve AHBAP Platformu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya üzerinden enkaz altında kalan kuzenini kaybettiğini açıkladı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyülüğündeki depremlerden 10 il etkilendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken çok sayıda yurttaş hayatını kaybetti.
'KURTARILAMADI...'
Bir acı haber de sanatçı ve AHBAP Platformu Başkanı Haluk Levent'ten geldi.
Enkazda kuzenini kaybeden Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları söyledi:
"Ahh ya ahh! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı."
Ahh ya ahh!— Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023
Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı.
Kurtarılamadı :( pic.twitter.com/mM1ZOUKi2G
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