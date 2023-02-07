Haluk Levent acı haberi paylaştı... Kuzeni enkaz altında yaşamını yitirdi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda yurttaş hayatını kaybetti. Sanatçı ve AHBAP Platformu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya üzerinden enkaz altında kalan kuzenini kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:23
Haluk Levent acı haberi paylaştı... Kuzeni enkaz altında yaşamını yitirdi!
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyülüğündeki depremlerden 10 il etkilendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken çok sayıda yurttaş hayatını kaybetti.  

'KURTARILAMADI...'

Bir acı haber de sanatçı ve AHBAP Platformu Başkanı Haluk Levent'ten geldi.

Enkazda kuzenini kaybeden Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

"Ahh ya ahh! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı."


Haluk Levent Kahramanmaraş depremi deprem

İlgili Haberler

Depremzedeler için yardım toplayan Haluk Levent, bağış yapan isimleri açıkladı

Depremzedeler için yardım toplayan Haluk Levent, bağış yapan isimleri açıkladı
Haluk Levent AHBAP’ları desteğe çağırdı: 'Ben de bölgeye gidiyorum'

Haluk Levent AHBAP’ları desteğe çağırdı: 'Ben de bölgeye gidiyorum'
Haluk Levent grevde olan Kartonsan işçilerini ziyaret etti

Haluk Levent grevde olan Kartonsan işçilerini ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler