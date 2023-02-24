Bunun adı 'felaket' rantı! TOKİ deprem bölgesinde 'ihale' düğmesine bastı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede birçok konut oturulamaz hale geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl içerisinde evlerin tamamlanacağını söylemesinin ardından TOKİ ihale düğmesine bastı. Deprem bölgesinde yapılacak konutlar için düzenlenen ihaleler kamuoyu ile paylaşılmazken iki gün içerisinde sekiz ihale yapıldığı ortaya çıktı. 3 bin 770 konutu içeren ihalelerde bir konutun yaklaşık maliyetinin ise 1.5 milyon lira olduğu görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:21
Bunun adı 'felaket' rantı! TOKİ deprem bölgesinde 'ihale' düğmesine bastı!
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl içerisinde evlerin tamamlanacağını söylemesinin ardından TOKİ ihale düğmesine bastı.

T24 yazarı Çiğdem Toker, "İki günde 6 milyarlık 8 ihale" başlıklı yazısında bölgede yapılan ihale bilgilerini paylaştı. TOKİ'nin üç gün içinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Adana ve Kilis'te sekiz ihale yaptığını belirten Toker, ihale büyüklüğünün yaklaşık 6 milyar TL olduğu, ihalelere konu projelerdeki konut sayısının ise 3 bin 770 olduğunu belirtti. 

ADIYAMAN'DA 480 MİLYON LİRALIK İHALE 

Toker'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde: 

"TOKİ'nin hafta başından bu yana yaptığı sekiz ihalenin isimleri, konut sayısı ve en düşük teklifi veren firmalar şöyle:

Adıyaman Kahta'da yaptırılacak 297 konut 4 dükkanlı ticaret merkezi için 8 firmanın çağrıldığı ihalede uygun teklif 469 milyon TL ile Halil Koç-MFK Mühendislik ortaklığından geldi. İhaleye 8 firma çağrıldı. (Yaklaşık maliyet: 480 milyon 172 bin 729 TL)

GAZİANTEP'TEKİ İHALE BEDELİ 1.3 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Gaziantep Nurdağı'nda yaptırılacak 456 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi için yapılan ihaleye Gaziantep Gold Yapı-Tekon Yapı ortaklığı 777 milyon TL ile en düşük teklifi verdi. İhaleye 7 firma çağrıldı.(Yaklaşık değer: 766 milyon 929 bin 989 TL)-1,31 üzerinde

Gaziantep Islahiye'de yaptırılacak 399 konut ve 12 dükkan altyapı çevre düzenlemesi projesi için açılan ihalede en düşük teklifi 519 milyon TL ile yine Gaziantep Gold Yapı verdi. İhaleye 8 firma çağrıldı. (Yaklaşık değer: 545 milyon 936 in 948 TL)

KİLİS'TE 1 MİLYAR LİRALIK İHALE 

Kilis Merkez ilçede yaptırılacak 645 adet konut 4 dükkan ve bir cami için yapılan e ihalede en düşük teklifi 1 milyar 124 milyon TL ile Erzurum'da kurulu Akgün İnşaat verdi. İhalede 7 firma yer aldı. (Yaklaşık değer: 1 milyar 46 milyon 981 bin 125 TL) Yaklaşık değerin yüzde 7,36 üzerinde çıktı en düşük teklif.

ADANA'DA 809 MİLYON LİRALIK İHALE 

Adana Sarıçam'da yaptırılacak 590 adet 5 etap konut altyapı çevre düzenleme işini en düşük teklif 809 milyon 550 bin TL ile Aydın İnşaat-Dizmanlar Gayrımenkul ortaklığından geldi. İhaleye 8 firma çağrıldı. (Yaklaşık değer: 828 milyon 750 bin 864 TL)

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 İLÇE İÇİN 1.6 MİLYAR LİRALIK İHALE 

Kahramanmaraş Afşin'de yaptırılacak 501 adet konut 18 dükkan 1 cami projesi için açılan ihalede en düşük teklifi 787 milyon 773 bin TL ile Okta İnşaat-Aşan Mühendislik ortaklığı verdi.  (Yaklaşık değer: 814 milyon 756 bin 959 TL)

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde yaptırılacak 4 etap 518 konut altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesinde en düşük teklifi 809 milyon TL ile İmaj Altyapı-Öztaç Petrol-Ayka Global şirketlerinden oluşan ortaklık verdi. İhaleye 8 firma çağrıldı. (yaklaşık değer: 827 milyon 5305 TL)

HATAY İÇİN 594 MİLYON LİRALIK İHALE

Hatay Altınözü ilçesinde yaptırılacak 364 konut 1 adet dükkanlı 5 ticaret merkezi altyapı projesi ihalesine en uygun teklifi 594 milyon 221 bin TL ile Kaizen Orman ürünleri-Hi-Ka Nakliye ortaklığı verdi. İhaleye sekiz firma çağrıldı. (Yaklaşık değer: 608 milyon 265 bin 667 TL)"

BİR KONUTUN MALİYETİ 1.5 MİLYON LİRA 

Toker yazısında ayrıca kabaca bir hesapla bir konutun maliyetine ilişkin şunları söyledi:

"Bu yazıda aktardığım 8 ihale 3770 konutu içeriyor. 6 milyar liraya ulayan yaklaşık maliyet üzerinden kabaca hesapladığınızda bir konutun kamuya maliyeti çevre düzenlemesi, altyapı içinde olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon TL görünüyor."


Kahramanmaraş depremi TOKİ ihale Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan deprem bölgesinde yapılacak konutlara ilişkin açıklama

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan deprem bölgesinde yapılacak konutlara ilişkin açıklama
TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura listelerine nasıl bakılır?

TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura listelerine nasıl bakılır?
TOKİ'den dev ihale alan AKP’li Mustafa Tetik bağışta 'cimri' çıktı

TOKİ'den dev ihale alan AKP’li Mustafa Tetik bağışta 'cimri' çıktı

En Çok Okunan Haberler