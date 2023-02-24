Bunun adı 'felaket' rantı! TOKİ deprem bölgesinde 'ihale' düğmesine bastı!

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:21

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 12:09

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl içerisinde evlerin tamamlanacağını söylemesinin ardından TOKİ ihale düğmesine bastı.

T24 yazarı Çiğdem Toker, "İki günde 6 milyarlık 8 ihale" başlıklı yazısında bölgede yapılan ihale bilgilerini paylaştı. TOKİ'nin üç gün içinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Adana ve Kilis'te sekiz ihale yaptığını belirten Toker, ihale büyüklüğünün yaklaşık 6 milyar TL olduğu, ihalelere konu projelerdeki konut sayısının ise 3 bin 770 olduğunu belirtti.

ADIYAMAN'DA 480 MİLYON LİRALIK İHALE

Toker'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"TOKİ'nin hafta başından bu yana yaptığı sekiz ihalenin isimleri, konut sayısı ve en düşük teklifi veren firmalar şöyle:

Adıyaman Kahta'da yaptırılacak 297 konut 4 dükkanlı ticaret merkezi için 8 firmanın çağrıldığı ihalede uygun teklif 469 milyon TL ile Halil Koç-MFK Mühendislik ortaklığından geldi. İhaleye 8 firma çağrıldı. (Yaklaşık maliyet: 480 milyon 172 bin 729 TL)

GAZİANTEP'TEKİ İHALE BEDELİ 1.3 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Gaziantep Nurdağı'nda yaptırılacak 456 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi için yapılan ihaleye Gaziantep Gold Yapı-Tekon Yapı ortaklığı 777 milyon TL ile en düşük teklifi verdi. İhaleye 7 firma çağrıldı.(Yaklaşık değer: 766 milyon 929 bin 989 TL)-1,31 üzerinde

Gaziantep Islahiye'de yaptırılacak 399 konut ve 12 dükkan altyapı çevre düzenlemesi projesi için açılan ihalede en düşük teklifi 519 milyon TL ile yine Gaziantep Gold Yapı verdi. İhaleye 8 firma çağrıldı. (Yaklaşık değer: 545 milyon 936 in 948 TL)

KİLİS'TE 1 MİLYAR LİRALIK İHALE

Kilis Merkez ilçede yaptırılacak 645 adet konut 4 dükkan ve bir cami için yapılan e ihalede en düşük teklifi 1 milyar 124 milyon TL ile Erzurum'da kurulu Akgün İnşaat verdi. İhalede 7 firma yer aldı. (Yaklaşık değer: 1 milyar 46 milyon 981 bin 125 TL) Yaklaşık değerin yüzde 7,36 üzerinde çıktı en düşük teklif.

ADANA'DA 809 MİLYON LİRALIK İHALE

Adana Sarıçam'da yaptırılacak 590 adet 5 etap konut altyapı çevre düzenleme işini en düşük teklif 809 milyon 550 bin TL ile Aydın İnşaat-Dizmanlar Gayrımenkul ortaklığından geldi. İhaleye 8 firma çağrıldı. (Yaklaşık değer: 828 milyon 750 bin 864 TL)

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 İLÇE İÇİN 1.6 MİLYAR LİRALIK İHALE

Kahramanmaraş Afşin'de yaptırılacak 501 adet konut 18 dükkan 1 cami projesi için açılan ihalede en düşük teklifi 787 milyon 773 bin TL ile Okta İnşaat-Aşan Mühendislik ortaklığı verdi. (Yaklaşık değer: 814 milyon 756 bin 959 TL)

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde yaptırılacak 4 etap 518 konut altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesinde en düşük teklifi 809 milyon TL ile İmaj Altyapı-Öztaç Petrol-Ayka Global şirketlerinden oluşan ortaklık verdi. İhaleye 8 firma çağrıldı. (yaklaşık değer: 827 milyon 5305 TL)

HATAY İÇİN 594 MİLYON LİRALIK İHALE

Hatay Altınözü ilçesinde yaptırılacak 364 konut 1 adet dükkanlı 5 ticaret merkezi altyapı projesi ihalesine en uygun teklifi 594 milyon 221 bin TL ile Kaizen Orman ürünleri-Hi-Ka Nakliye ortaklığı verdi. İhaleye sekiz firma çağrıldı. (Yaklaşık değer: 608 milyon 265 bin 667 TL)"

BİR KONUTUN MALİYETİ 1.5 MİLYON LİRA

Toker yazısında ayrıca kabaca bir hesapla bir konutun maliyetine ilişkin şunları söyledi:

"Bu yazıda aktardığım 8 ihale 3770 konutu içeriyor. 6 milyar liraya ulayan yaklaşık maliyet üzerinden kabaca hesapladığınızda bir konutun kamuya maliyeti çevre düzenlemesi, altyapı içinde olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon TL görünüyor."