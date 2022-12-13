Hatay'da eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
Hatay’da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü IŞİD üyesi A.A., operasyonla yakalandı.
Antakya ilçesi Apaydın Mahallesi’nde devriye görevi yapan, Demirköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olan terör örgütü IŞİD üyesi A.A.'nın adresini belirledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyon düzenlenirken, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen A.A. yakalandı.
Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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