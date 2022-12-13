Hatay'da eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı

Hatay’da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü IŞİD üyesi A.A., operasyonla yakalandı.

DHA
13 Aralık 2022 Salı, 14:17
Hatay'da eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
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Antakya ilçesi Apaydın Mahallesi’nde devriye görevi yapan, Demirköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olan terör örgütü IŞİD üyesi A.A.'nın adresini belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon düzenlenirken, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen A.A. yakalandı.

Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


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