Samsun’da IŞİD operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Samsun’da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen 4 adrese istihbarat ve özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, Iraklı 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.
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