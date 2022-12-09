Samsun’da IŞİD operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Samsun’da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
09 Aralık 2022 Cuma, 09:03
Samsun’da IŞİD operasyonu: 4 zanlı yakalandı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen 4 adrese istihbarat ve özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, Iraklı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.


Samsun IŞİD Operasyon

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