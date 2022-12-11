ABD Suriye'de iki IŞİD elebaşının öldürüldüğünü açıkladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin doğusunda düzenledikleri baskında iki IŞİD elebaşının öldürüldüğünü duyurdu.
CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri, 11 Aralık'ta yerel saatle 02.57'de Suriye'nin doğusunda başarılı bir helikopter baskını düzenleyerek DEAŞ’ın doğu Suriye'deki komplo ve operasyonlarına karışan örgütün Suriye Vilayet Sorumlusu Anas da dahil olmak üzere iki DEAŞ elebaşını öldürdü” ifadelerine yer verildi.
Operasyonun tek taraflı olarak ABD askerlerince gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, ilk belirlemelere göre operasyonda sivil kaybın olmadığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonun tam olarak hangi il ve ilçede yapıldığı belirtilmezken, operasyonun ana hedefinin hangi IŞİD elebaşı olduğu da ifade edilmedi.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- 'Dönüş hızından elektrik üretilir'
- SMA'lı çocuk için toplanan parayla 'oto galeri' açmışlar
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Avrupa'yı sarsan rüşvet skandalında yeni fotoğraf
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- İtalyanlar genç yıldız için kapışıyor!
- 'Kanun imkansız diyor beyefendi'
- İşte konuşulan rakamlar...
- HDP'li Oluç Soylu'ya ateş püskürdü