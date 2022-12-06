Konya'da IŞİD operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe otogarında adres soran ve durumundan şüphelenilen bir kişiyi takibe aldı.
Polis, yaptığı araştırma neticesinde, şüphelinin daha önce "terör örgütü IŞİD'e üye olma" suçundan cezaevine girdiğini tespit etti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Takibi sürdürerek belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, toplantı halindeki 5 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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