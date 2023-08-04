Hatay'da feci kaza... Park halindeki TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki TIR'a çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 07:14
Hatay'da feci kaza... Park halindeki TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Hatay'ın Antakya ilçesinde çevreyolu Serinyol Mahallesi mevkiinde bir kaza meydana geldi. Antakya ilçe merkezine seyir halinde olan 07 BFT 665 plakalı otomobil, önce park halindeki TIR'a çarptı ardından takla attı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobil, başka bir tıra çarparak durabildi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardılar. İlk belirlemelere göre kazada; 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayatını kaydeden yurttaşların cansız bedenleri morga kaldırıldı.


hatay trafik kazası

İlgili Haberler

Karabük'te korkunç kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Karabük'te korkunç kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Yurtdışından gelmişlerdi... Feci kazada ölü ve yaralılar var!

Yurtdışından gelmişlerdi... Feci kazada ölü ve yaralılar var!
Yol ortasında tekme tokatlı 'kaza' kavgası

Yol ortasında tekme tokatlı 'kaza' kavgası

En Çok Okunan Haberler