Hatay'da feci kaza... Park halindeki TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 07:14

Güncelleme: 04.08.2023 - 07:29

Hatay'ın Antakya ilçesinde çevreyolu Serinyol Mahallesi mevkiinde bir kaza meydana geldi. Antakya ilçe merkezine seyir halinde olan 07 BFT 665 plakalı otomobil, önce park halindeki TIR'a çarptı ardından takla attı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobil, başka bir tıra çarparak durabildi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardılar. İlk belirlemelere göre kazada; 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayatını kaydeden yurttaşların cansız bedenleri morga kaldırıldı.



