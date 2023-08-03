Yurtdışından gelmişlerdi... Feci kazada ölü ve yaralılar var!

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada lastiği patladığı belirtilen TIR, aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:56
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Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde saat 12.00 sıralarında İlyas Atçı yönetimindeki TIR'ın sol ön lastiği seyir halindeyken patladı.

Yolda zikzaklar çizen TIR, Ali Rıza Çalışkan yönetimindeki Danimarka plakalı ve içinde 5 kişilik gurbetçi bir ailenin bulunduğu cipe çarptı.

Kazanın etkisiyle cip refüje savruldu. Cip sürücüsü Çalışkan araçta sıkıştı. Kazada TIR şoförü İlyas Atçı ve cipte bulunan 5 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan ağır yaralı cip sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

ANNE VE ÇOCUĞU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cipte bulunan anne ve çocuğu hastanede hayatını kaybederken sürücü baba Ali Rıza Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılmaz hale gelen cip vinç yardımıyla kaldırıldı. 


Sancaktepe TIR kaza kuzey marmara otoyolu

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