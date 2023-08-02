Yol ortasında tekme tokatlı 'kaza' kavgası

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kaza sonrası motosiklet sürücüleri ve yanındakiler, tekme tokat birbirlerine girdi. Birbirlerini yere yatırarak darp eden şahısları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırabildi.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 14:10
Yol ortasında tekme tokatlı 'kaza' kavgası
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Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesi E-90 karayolu Otagar kavşağında iki motosiklet sürücüsü çarpıştı.

Çarpışmanın ardından ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücüler ve yanlarında bulunanlar arasında, iddiaya göre "kusur" nedeniyle tartışma çıktı.

ÇEVREDEKİLER ZOR AYIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine ise taraflar yol ortasında tekme tokat birbirine girdi.

Birbirlerini yola yatarak, darbeden tarafları çevredeki yurttaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.


gaziantep sürücü

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