Yol ortasında tekme tokatlı 'kaza' kavgası

Yayınlanma: 02.08.2023 - 14:10

Güncelleme: 02.08.2023 - 14:11

Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesi E-90 karayolu Otagar kavşağında iki motosiklet sürücüsü çarpıştı.

Çarpışmanın ardından ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücüler ve yanlarında bulunanlar arasında, iddiaya göre "kusur" nedeniyle tartışma çıktı.

ÇEVREDEKİLER ZOR AYIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine ise taraflar yol ortasında tekme tokat birbirine girdi.

Birbirlerini yola yatarak, darbeden tarafları çevredeki yurttaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.