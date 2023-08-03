Karabük'te korkunç kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Karabük’te kavşağa kontrolsüz girdiği öne sürülen otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada 3 yaşındaki E.M.T. hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Karabük-Eflani yolu kavşağında öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Karabük yönünden Bartın yönüne giden M.I. yönetimindeki 06 FZ 3763 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen S.K. yönetimindeki 55 AKM 967 plakalı otomobile çarptı.
DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI!
S.K.'nin aracı, savrulup tabelaya çarparak devrildi. Kazada iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K.’nin kullandığı araçta bulunan E.M.T., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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