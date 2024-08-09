Hatay'da freni patlayan TIR devrildi

Hatay İskenderun'da freni patlayan beton pompası yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 09:39
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Kaza, İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Mahir K. idaresindeki 46 HZ 813 plakalı beton pompası yüklü tır, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


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