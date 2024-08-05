O anlar kamerada... Motosikletli şov kazayla bitti!
Avcılar'da D-100 Karayolu'nda uzun süre motosikletle tek tekerlek üzerinde ilerleyen sürücü kaza yaptı. Sürücünün motosikletten düşerek metrelerce sürüklendiği anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde D-100 Karayolu Avcılar mevkisi Esenyurt istikametinde yaşandı.
İddiaya göre, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü diğer sürücüye kask kamerasını göstererek, "Al tekere, kayıtta" dedi.
Bu sırada hızlanan diğer motosiklet sürücüsü tek tekerlek üzerinde şov yapmaya başladı. Dengesini kaybeden sürücü sırt üstü yere düştü.
Düşen sürücü yerde metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise yola savruldu. Kaza anı diğer motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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