Hatay'da gizemli hayırsever 400 kişinin 1,6 milyon TL’lik borcunu ödedi

Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 11:00

Hatay’ın İskenderun ilçesi Yıldırımtepe Mahallesi’nde esnaflık yapan Velid Bedir, Ramazan ayının başlamasına bir gün kala marketine gelen gizemli bir hayırseverin büyük bir jestine tanıklık etti. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, marketin veresiye defterindeki tüm borçları kapatmak istediğini söyledi.

Başta şaka yapıldığını düşünen 35 yaşındaki esnaf Bedir, borçları tek tek hesapladığında toplam rakamın 1 milyon 600 bin TL’ye ulaştığını belirtti. Ancak hayırsever, hiç tereddüt etmeden bu büyük meblağı ödeyerek mahalle halkının yıllardır biriken borçlarını sıfırladı.

"SEVİNÇTEN AĞLAYANLAR OLDU"

Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını dile getiren Velid Bedir, borcu silinen vatandaşların duygu dolu anlar yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Böyle şeyleri hep başka yerlerde duyardık ama bizim mahallede de olmasını hep dilerim. Dün gelen adam bana 'Defteri çıkar, ne kadar borç varsa hepsini ödeyeceğim' dedi. Önce şaka sandım, ama sonra gerçekten tüm borçları kapattı. Hayatımda ilk defa bir insanın bu kadar içten dua ettiğini gördüm. Borçları ödenen bazı vatandaşlar sevinçten ağladı, bazıları akrabalarına haber verdi. Allah razı olsun."

Marketine "Borçlarınız ödendi" yazılı bir pankart asarak mahalleliye müjdeyi veren esnaf, bugüne kadar böyle bir iyilikle karşılaşmadığını ve bunun hem kendisi hem de mahalle halkı için büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti.