Hatay'da 'göçmen kaçakçılarına' operasyon: 18 şahıs tutuklandı
Hatay’da göçmen kaçakçılığı yapan 18 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Ekiplerin çalışmalarında geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 59 göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.
Hatay’da emniyet güçlerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince üç ay süren teknik ve fiziki takip ve çalışmaları neticesinde göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 29 şüpheli, eşzamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
18 TUTUKLAMA
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 18’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca yapılan operasyonlar neticesinde ülkede geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 59 göçmen yakalanarak gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #hatay #göçmen kaçakçılığı #göçmen
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