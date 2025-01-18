Eski hakemler, Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Dünyanın her tarafında penaltı'
Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, Hatayspor - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ve Galatasaray arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
4' Ofsayt gerekçesiyle Galatasaray'ın pozisyonu kesildi. Calvo ofsayt bayrağını geç kaldırdığı için hakeme tepki gösterdi.
- Bülent Yıldırım: Jakobs'un faulü yok öncesinde. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı doğru. Calvo'nun, sonraki tepkisi sarı kart.
- Bahattin Duran: Ofsayt net. Calvo, yardımcı hakeme bu tepkiyi verince mutlaka sarı kart göstermeli.
- Deniz Çoban: Ofsayt çok açık, hiç şüphe yok. Calvo beğenmediği kararda el kol yapacak diye bir şey yok.
14' Calvo'nun Osimhen'e yaptığı faul
- Bülent Yıldırım: Çok güçlü ve kontrolsüz bir darbe. Pozisyonun sarı kartla cezalandırılması gerekiyor.
- Bahattin Duran: Top Osimhen'in kontrolünde. Calvo'nun topla oynama niyeti yok, net faul ve sarı kart.
- Deniz Çoban: Hakemin bu oyuncuya dikkat etmesi gerekiyordu. Cihan Aydın bu maçta daha hep dikine kaldı. Hakem net faulü ve sarı kartı atladı.
32' Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
- Bülent Yıldırım: Kilama ekstra bir hareket yapıyor. Dünyanın her tarafında penaltı olmalıydı. O kol zeminden hiç ayrılmasa ve topla buluşsa sorun yoktu ama ekstra bir hareket oldu. Yüzde 100 penaltı ve VAR müdahalesi gerekiyordu.
- Bahattin Duran: Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi olmalıydı.
- Deniz Çoban: Bu UEFA kurallarına göre penaltıdır. Yüzde 100 penaltı. Cihan Aydın maç için hazır değildi.
34' Calvo'nun Berkan'a müdahalesi
- Bülent Yıldırım: Gecikmiş müdahale. Sarı kart gerekirdi.
- Bahattin Duran: Bu net artık.
- Deniz Çoban: Dakika 34. Trio'ya göre Calvo'nun 3 sarı kart görmesi gerekiyordu.
52' Galatasaray'ın kazandığı penaltıda ihlal var mı?
- Bahattin Duran: Bu pozisyon penaltı. Bu pozisyondaki VAR müdahalesi yanlış. Sahada hakemin vermesi gereken bir karar. Kontrolsüz basma değil, çok net bir vurma değil, 'low tackle' değil... Penaltının oluş sebebi Cemali. Cemali'nin ayağını uzattığı topa vuramayışı, dizinin Mertens'in dizine teması. Penaltı ama VAR niye müdahale edemezi anlatıyorum. Dizin temasında çok net kanıt olur, o zaman müdahale edilir. Cemali zamanlama hatası yaptı, ayağını uzattı, topa vuramadı, dizi Mertens'in dizine geldi. Ancak, çok net bir kanıt yok benim elimde. Bu VAR protokolünde yazan açık ve bariz bir hata mı? VAR'a müdahale eder mi? Bu soruların cevabı bende hayır. Hakem de iyi yerde değil. Hakem doğru yerde olacak ve sahada penaltı verecek. VAR müdahale yanlış. Sonuç olarak penaltı doğru, sahada verilmeliydi.
- Bülent Yıldırım: Dikkatsiz müdahale. Cemali topla oynamadı. Hakemin sahada penaltı vermesine kimse bir şey diyemez. UEFA'nın herhangi bir üst düzey mücadelesinde bu temasa VAR müdahale edemez. VAR müdahalesi yanlış ama karar doğru. VAR protokolünün sınırlarının ötesinde. VAR'ın performansını beğenmedim. Dikkatsiz müdahale, penaltı verildi. Saygı duyuyorum.
- Deniz Çoban: Dikkatsiz müdahaleye VAR müdahalesi olur, kanıtlanabilecekse, açık ve netse. Bu dikkatsiz müdahale olduğu için penaltı. İtiraz etmiyoruz. Bunu hakem vermeli. Etkiyi bulup çıkartacak olan maçın hakemi. VAR'ı şuradan tebrik edelim. Çok fazla beklemeden verdi, hızlı olması iyiydi.
Etiketler: #galatasaray #hatayspor #hakem
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