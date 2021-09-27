Hatay’da gramajı eksik çeyrek ve tam altınlar ele geçirildi

27 Eylül 2021 Pazartesi, 10:36

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, F.B. ve Ş.İ.'nin iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Ekipler, 2 iş yerinde gramajlarında eksiklik olduğu değerlendirilen 206 çeyrek ve 6 tam altın ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.