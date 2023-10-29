Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Hatay'da iki otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!

Hatay'ın Belen ilçesinde çarpıştıktan sonra şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 09:21
Hatay'da iki otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!
Abone Ol google-news

Hatay'ın Belen ilçesinde K.E. idaresindeki otomobil ile B.D. yönetimindeki otomobil, Atik Mahallesi Balakan mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hızla savrulan iki otomobil, şarampole devrildi.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


hatay otomobil kaza

İlgili Haberler

'2023 Avrupa'da Yılın Otomobili' artık Türkiye'de: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

'2023 Avrupa'da Yılın Otomobili' artık Türkiye'de: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...
Burdur'da feci kaza... Ağaca çarpan otomobildeki baba ile oğlu hayatını kaybetti!

Burdur'da feci kaza... Ağaca çarpan otomobildeki baba ile oğlu hayatını kaybetti!
Kargo kamyonu, TIR ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kargo kamyonu, TIR ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

En Çok Okunan Haberler