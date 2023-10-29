Hatay'da iki otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!
Hatay'ın Belen ilçesinde çarpıştıktan sonra şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde K.E. idaresindeki otomobil ile B.D. yönetimindeki otomobil, Atik Mahallesi Balakan mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hızla savrulan iki otomobil, şarampole devrildi.
Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Netanyahu'dan 'savaş suçu' yanıtı
- Ünlü oyuncu Yalı Çapkını'na veda etti
- Erdoğan Filistin mitinginde de Gezi'ye çattı!
- 'Fidan ve Şimşek zorda' iddiası
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- İsrail'den Erdoğan'ın sözlerine yanıt!
- Aylıklardaki artış belli oldu
- İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çekti
- McDonald's şubesine 'tekbir'li saldırı
- Özel'den, Kılıçdaroğlu'nun o ifadesine tepki