'2023 Avrupa'da Yılın Otomobili' artık Türkiye'de: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:06

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:06

Jeep, 'Avrupa'da Yılın Otomobili' seçilen Avenger'ı Türkiye'de ön satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep markasının tamamen elektrikli ilk modeli olan Avenger, en üst donanım paketi Summit ile online.jeep.com.tr satış kanalından Türkiye'de ön satışa açıldı. Satışa sunulan ilk 150 araç 15 dakika içinde satıldı. Ön satış ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

Markanın 2030'a kadar tamamen elektrikli araçlardan oluşacak ürün gamına öncülük eden Avenger, aynı zamanda Jeep'in dünyada sıfır emisyonlu en çevreci SUV markası olma yolundaki küresel elektrifikasyon stratejisinin önemli bir adımını temsil ediyor. İkonik Jeep DNA'sını kompakt boyutlara taşıyan Avenger, tasarım, tarz, işlevsellik ve gelişmiş teknolojik niteliklerle müşterilerin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor.

Avrupa'da 'Yılın Otomobili 2023' ödülünü kazanan Avenger, kasım ayında Türkiye yollarıyla buluşacak.

JEEP AVENGER FİYAT

Jeep online satış kanalı üzerinden, lansmana özel 1 milyon 559 bin TL'den başlayan fiyatlarla ön satışa sunulan Avenger, İstanbul, Ankara, İzmit, İzmir, Antalya ve Konya'daki showroomlarda sergilenmeye başladı.

Avenger alan herkesin 20 bin TL değerinde şarj imkanı sunan EŞARJ enerji kartı fırsatından yararlandığı da açıklandı.

DAHA FAZLA GÜÇ VE MENZİL

Stellantis'in yeni nesil güç aktarma sistemiyle donatılan Jeep Avenger, WLTP döngüsünde 400 kilometre, şehir içinde ise 550 kilemotreye varan menzil sunuyor. Avenger, 115 kW (156 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh bataryaya sahip.

Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 kilometre sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor. Bataryalar yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor. Tüm bu özellikler onu, sıfır emisyonlu bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Avenger, macera severlere yüksek güç ve tork seviyesi, altı farklı sürüş modu, şehir içinde, toprak ve zorlu yollarda sınıfındaki en iyi yaklaşma, uzaklaşma ve tepe açıları sayesinde üstün sürüş keyfi sağlıyor.

Avenger, standart olarak Selec-Terrain ve Eğim İniş Kontrolü ile donatılan ilk önden çekişli Jeep aracı olma özelliğine sahip. Selec-Terrain, günlük sürüş için 'Normal', yüksek verimlilik ve menzili artırmak için 'Eko', otoyol ve asfalt sürüşünde gelişmiş sürüş keyfi için 'Sport', kaygan zeminlerde maksimum çekiş için 'Snow' (Kar), toprak zeminde gelişmiş sürüş kontrolü için 'Mud' (Çamur) ve 'Sand' (Kum) olmak üzere altı sürüş modunu kullanıma sunuyor.

Avenger aynı zamanda kısa çıkıntılar ve büyük tekerleklerle sınıfının en iyi yerden yüksekliğini (200 mm), üstün yaklaşma (20°), tepe (20°) ve uzaklaşma (32°) açılarını sunuyor.

SUMMIT DONANIM SEVİYESİ

Jeep Avenger serisinin en üst donanım seviyesi olan Summit versiyonu, gelişmiş sürücü destek, yeni nesil bilgi-eğlence sistemleri ve özel stil detaylarıyla donatıldı. 6 yönlü manuel sürücü koltuğu ile 4 yönlü manuel yolcu koltuğu yolculuk deneyimine konfor katıyor.

Elmas kesim 18 inçlik alaşım jantlar, tasarımın güçlü görünümünü destekliyor. Full LED farlar, gündüz farları, arka stoplar ve sis farlarıyla şehirdeki görünürlüğü artırıyor. 360 derece Ön-Arka Koruma Plakaları ve drone açısı ile 180 derece geri-görüş kamerası, adaptif cruise kontrol, ikinci seviye otonom sürüş destek sistemi, trafik işareti algılama sistemi, otonom acil fren desteği, yokuş iniş kontrolü, kör nokta uyarı sistemi gibi sürüş asistanları daha güvenli bir sürüş deneyimini destekliyor.

Sınıfında standart olarak elektrikli bagaj kapağı ile donatılan tek otomobil olan Avenger işlevselliğiyle hayatı kolaylaştırıyor.