Son depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 29 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Temmuz 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 29 Temmuz 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:21
Son depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 29 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Temmuz'da meydana gelen depremler...

29 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

08:50:04  -.-  1.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)             

08:03:00   -.-  1.2  -.-   DERBENT (KONYA)                     

06:19:53    -.-  1.5  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)    

05:30:21  -.-  1.4  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)          

05:10:16  -.-  1.6  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)           

04:55:28    -.-  1.5  -.-   KOZLU-(BOLU)                        

04:49:31   -.-  1.7  -.-   YUKARICALI-HIZAN (BITLIS)           

04:28:18  -.-  1.6  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)         

04:16:03    -.-  1.6  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)        

03:34:53   -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)               

03:28:24   -.-  1.9  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                  

03:25:16  -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                             

03:13:42    -.-  1.4  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)    

03:12:19  -.-  0.8  -.-   HAMIDIYE-YAZIHAN (MALATYA)          

03:05:10    -.-  1.1  -.-   YARSELI-ALTINOZU (HATAY)            

03:03:55   -.-  1.7  -.-   MUDANYA (BURSA)                     

02:47:49   -.-  2.2  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)   

02:07:14    -.-  1.4  -.-   DAGCI-(ARDAHAN)                     

02:05:51      -.-  1.4  -.-   KARAALI-(HATAY)                     

01:45:14    -.-  1.1  -.-   DEDEMLI-HASSA (HATAY)               

01:42:32  -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                             

01:32:23    -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                          

01:28:21   -.-  1.9  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)           

01:25:37    -.-  1.3  -.-   SINDEL-BERGAMA (IZMIR)              

01:20:41     -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)     

01:09:01   -.-  1.0  -.-   SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)            

01:02:52    -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                          

00:24:28    -.-  2.8  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)       

00:03:04  40  -.-  1.4  -.-   KOZLU-(BOLU)                        


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