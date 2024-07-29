Son depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 29 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:21

Güncelleme: 29.07.2024 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Temmuz'da meydana gelen depremler...

29 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

08:50:04 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

08:03:00 -.- 1.2 -.- DERBENT (KONYA)

06:19:53 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:30:21 -.- 1.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:10:16 -.- 1.6 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)

04:55:28 -.- 1.5 -.- KOZLU-(BOLU)

04:49:31 -.- 1.7 -.- YUKARICALI-HIZAN (BITLIS)

04:28:18 -.- 1.6 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

04:16:03 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

03:34:53 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:28:24 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

03:25:16 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

03:13:42 -.- 1.4 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

03:12:19 -.- 0.8 -.- HAMIDIYE-YAZIHAN (MALATYA)

03:05:10 -.- 1.1 -.- YARSELI-ALTINOZU (HATAY)

03:03:55 -.- 1.7 -.- MUDANYA (BURSA)

02:47:49 -.- 2.2 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

02:07:14 -.- 1.4 -.- DAGCI-(ARDAHAN)

02:05:51 -.- 1.4 -.- KARAALI-(HATAY)

01:45:14 -.- 1.1 -.- DEDEMLI-HASSA (HATAY)

01:42:32 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

01:32:23 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN

01:28:21 -.- 1.9 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)

01:25:37 -.- 1.3 -.- SINDEL-BERGAMA (IZMIR)

01:20:41 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

01:09:01 -.- 1.0 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)

01:02:52 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

00:24:28 -.- 2.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

00:03:04 40 -.- 1.4 -.- KOZLU-(BOLU)