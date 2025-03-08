Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 13:49

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, konteynerde kalan işçiden İbrahim Y. hayatını kaybetti, Mehmet Ali Ö. yaralandı.

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Etiketler: #iş cinayetleri #İş Cinayetleri Raporu #antakya

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