Hatay’da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama
Hatay’ın İskenderun ilçesinde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs, mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Polis ekiplerince IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Mayıs tarihinde İskenderun’da belirlenen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda; Y.A., M.A., Z.A.H., F.A., M.E.H., M.A., M.E.M., C.K., N.G. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, 17 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- 'Son bir haftada bir şey oldu'
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'Bir Kürt atasözünün de dediği gibi...'
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 'O bürokrat haddini aştı'
- 'Dini simge'yi reddetti, şikayet edildi
- Katilin babası da tutuklandı!
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!
- Yurtdışından gelen telefonlar için yeni karar