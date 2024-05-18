Hatay’da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs, mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 07:04
Hatay’da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekiplerince IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Mayıs tarihinde İskenderun’da belirlenen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; Y.A., M.A., Z.A.H., F.A., M.E.H., M.A., M.E.M., C.K., N.G. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, 17 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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