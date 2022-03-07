Çorum'da kaçak akaryakıt operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 bin 785 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren KOM ekipleri, bir tanker ile kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığını tespit etti.
Çorum-Sungurlu Karayolu üzerinde durdurularak tankerden alınan numunelerin yapılan ön incelemesinde; piyasadan toplatılması ve toplanması belirli kanun ve yönetmeliklere bağlı olan madeni yağ ve atık yağların çeşitli işlemlerden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldüğü tespit edilen 30 bin 785 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Kaçak karışımlı akaryakıt bulunan tankere el koyan polis ekipleri, tanker sürücüsü hakkında adli işlem başlattılar.
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