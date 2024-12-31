Hatay'da kaçak sigara ve içki operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Hatay'da kaçak sigara ve içki operasyonu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:11

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda şüphe üzerine takibe aldıkları S.K.’nın işyerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Aramada kaçak olduğu tespit edilen 750 paket kaçak sigara ile 3 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan S.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.


Etiketler: #hatay #kaçak sigara #kaçak içki

İlgili Haberler

Kocaeli'nde kaçak sigara operasyonu: Gözaltılar var!

Kocaeli'nde kaçak sigara operasyonu: Gözaltılar var!
İncirliova'da eve operasyon: 'Kaçak sigara' baskını yapıldı

İncirliova'da eve operasyon: 'Kaçak sigara' baskını yapıldı
Ağrı’da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı’da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler