Hatay'da kaçak sigara ve içki operasyonu
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda şüphe üzerine takibe aldıkları S.K.’nın işyerinde ve ikametinde arama yapıldı.
Aramada kaçak olduğu tespit edilen 750 paket kaçak sigara ile 3 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Polis tarafından gözaltına alınan S.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: #hatay #kaçak sigara #kaçak içki
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