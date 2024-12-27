Ağrı’da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Ağrı’da yol kontrol ve emniyet uygulamalarında 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda kaçak sigaraların ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerinde düzenlenen yol kontrol ve emniyet uygulamalarında yapılan aramalarda toplam 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve adli makamlara sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #Ağrı #kaçak sigara #Sigara
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