İncirliova'da eve operasyon: 'Kaçak sigara' baskını yapıldı
Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda doldurulmuş makaron, 48 kg bandrolsüz ve kıyılmış tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık çalışmaları kapsamında H.P’nin (30) kaçak sigara satışı yaptığını belirledi.
Şüphelinin evine baskın yapan polisler, yaptıkları aramada 2 tane tütün dolum makinesi ve aparatı, Bin 160 adet dolu makaron, 94 bin 900 adet boş makaron, 18 kilogram bandrolsüz, 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.P.’nin işlemleri sürüyor.
Etiketler: #kaçak sigara #sigara satışı
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