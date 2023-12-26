Silahla vurulmuş halde evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde 44 yaşındaki şahıs, yakınları tarafından evinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:32
Silahla vurulmuş halde evinde ölü bulundu
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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Y.Y.’nin ikametine gelen yakınları, Y.Y.’yi tabanca vurulmuş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Y.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin incelemesinin ardından Y.Y.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri silah ev

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