Silahla vurulmuş halde evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:32

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:32

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Y.Y.’nin ikametine gelen yakınları, Y.Y.’yi tabanca vurulmuş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Y.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin incelemesinin ardından Y.Y.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.