Çorum'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi ölü bulundu!

Alaça'da 1 haftadır kayıp olarak aranan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihan, arazide ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:59
Çorum'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi ölü bulundu!
Abone Ol google-news

Çorum'un Alaça ilçesine bağlı Değirmenönü köyünde tarlaya çalışmak için giden köylüler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinde, cesedin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Seyit Serdar Cihan'a (26) ait olduğunu tespit etti.

Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Cihan için, 21 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı belirlendi.

Seyit Serdar Cihan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Cenaze çorum kayıp öğrenci üniversite

İlgili Haberler

Silahla vurulmuş halde evinde ölü bulundu

Silahla vurulmuş halde evinde ölü bulundu
Eşi ve 4 küçük çocuğu ölü bulundu: Baba firari!

Eşi ve 4 küçük çocuğu ölü bulundu: Baba firari!
Ankara'da bir kişi inşaatta ölü bulundu

Ankara'da bir kişi inşaatta ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler