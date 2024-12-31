Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı!

Antakya'da 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:03

Hatay Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaları sürdürüyor.

Çalışmalarda; "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan hakkında adli makamlarca verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.Y. adlı şahıs, Antakya yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sek edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #antakya #ceza #hatay #firari

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