Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı!
Antakya'da 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaları sürdürüyor.
Çalışmalarda; "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan hakkında adli makamlarca verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.Y. adlı şahıs, Antakya yakalandı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sek edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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