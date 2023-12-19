Hatay’da konteyner kentte yangın!
Hatay’ın Samandağ ilçesinde konteynerde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde konteyner kentte yangın çıktı.
Konteynerin yandığını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü.
Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.
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