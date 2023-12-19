Hatay’da konteyner kentte yangın!

Hatay’ın Samandağ ilçesinde konteynerde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:15
Hatay’da konteyner kentte yangın!
Abone Ol google-news

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde konteyner kentte yangın çıktı.

Konteynerin yandığını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü.

Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.


hatay Yangın konteyner kent konteyner

İlgili Haberler

Kartal'da korkutan yangın: İş yeri alev alev yandı!

Kartal'da korkutan yangın: İş yeri alev alev yandı!
Ümraniye’de 4 katlı binada yangın çıktı

Ümraniye’de 4 katlı binada yangın çıktı
Sarıyer’de hareketli dakikalar! Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Sarıyer’de hareketli dakikalar! Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

En Çok Okunan Haberler